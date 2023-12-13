قاتل المواطن "وجدي" في الديوانية بقبضة الامن.. هذه التفاصيل (صور)

السومرية نيوز – أمن



أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول/ ديسمبر 2023، القبض على المتهم الذي قتل المجني عليه (وجدي) رميا بالرصاص بعد 48 ساعة على ارتكاب الجريمة.



الوكالة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة وتتبع كاميرات المراقبة، تمكنت شرطة الديوانية من الاطاحة بالمتهم الذي أقدم على قتل المواطن (وجدي) رميا بالرصاص بواسطة مسدس في قضاء الشامية حيث كان المتهم وقتها يستقل عجلة نوع سايبا بدون أرقام، وذلك على إثر خلافات شخصية".



وأضاف البيان ان "عملية القاء القبض على المتهم تمت خلال 48 ساعة على ارتكاب الجريمة، فيما تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل". وأضاف البيان ان "عملية القاء القبض على المتهم تمت خلال 48 ساعة على ارتكاب الجريمة، فيما تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".