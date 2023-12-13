السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)

السومرية نيوز – أمن



وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، القطعات الأمنية بدخول الإنذار (ج) والتحاق جميع المنتسبين المجازين، تحضيرا لتأمين الانتخابات المحلية.



أدناه نص الوثيقة الصادرة: