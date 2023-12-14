قرار جديد من خلية الإعلام الأمني بشأن التغطية الإعلامية للانتخابات المحلية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بهدف العمل على تغطية الانتخابات المحلية من الناحية الإعلامية وتزويد الاخوة الإعلاميين والصحفيين بما يحتاجونه من معلومات حول هذه العملية الدستورية تقرر أن يكون مكان المركز الإعلامي للجنة الخاصة بتأمين إنتخابات مجالس المحافظات للعام 2023 في مقر قيادة العمليات المشتركة".وأضافت ان " هناك سيكون تواجد للمتحدثين الرسميين من جميع الأجهزة والدوائر الأمنية اعتباراً من يوم غد الجمعة 15 كانون الأول في مقر القيادة".