الأمن الوطني يفكك "شبكة دولية" لتجارة المخدرات في البصرة

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "جهاز الأمن الوطني يواصل ملاحقته لمهربي وتجار السموم المخدرة، حيث تمكن هذه المرة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة دولية مكونة من (١٠) أشخاص".وأضافت الخلية، أن "المتهم الرئيس فيها كان يعمل على ادخال المخدرات من خارج الحدود إلى محافظة البصرة، فيما يقوم باقي الأفراد بتوزيعها في باقي المحافظات وتصدير بعضها إلى الخارج، وقد ضُبط بحوزتهم (١٢) كغم من مادة الكريستال".وتابعت الخلية، أنه "خلال التعمق في مجريات التحقيق اعترفوا بنيتهم إدخال مجموعة كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة عجلات حمل كبيرة خلال الفترة القادمة لكن رجالنا كانوا لهم بالمرصاد".