تفاصيل جديدة حول حادثة الاعتداء على مركز شرطة العلوية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " حصيلة المعتقلين بخصوص حادثة الاعتداء على مركز شرطة العلوية ارتفعت بعد اعتقال مدير مكتب احد النواب وعشرة من افراد حمايته، بسبب اعتدائهم على حماية مستشفى العلوية وإطلاقهم الرصاص الحي باتجاه المستشفى".وأضاف انه تم ضبط اسلحة والعجلات بالتفاصيل:1-مسدس اسود اللون عيار 9 ملم2-مسدس طارق 9 ملم3-عجلة من نوع لاندكروز اسود اللون4-عجلة من نوع شوفرليت تاهو اسود اللون بدون لوحات".وأشار المصدر الى انه "تم طلب الشكوى رسمياً بحقهم من قبل حماية مستشفى العلوية للولادة".وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، الجمعة، "اعتقال 5 أشخاص ومصادرة أسلحتهم، حاولوا الاعتداء على ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية وسط بغداد".