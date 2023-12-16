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مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476651-638383007865262489.jpg
منتسبو الرد السريع يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية (صور)
أمن
2023-12-16 | 00:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
371 مشاهدة
السومرية نيوز – امن
فتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.
ووثقت عدسة السومرية جانبا من أجواء الانتخابات المحلية من داخل مراكز الاقتراع خلال تصويت فرق الرد السريع.
وتقول مفوضية الانتخابات، للسومرية نيوز، ان "يوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة".
أما بخصوص النازحين في مخيمات النزوح، تبين المفوضية، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة".
يشار الى ان التصويت الخاص بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.
وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويقول رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية نيوز، ان عدد مرشحي القوائم هو 5904، أما عدد التحالفات فقد بلغ 39، والأحزاب 29"، مشيرا الى ان "هناك 66 مرشحاً منفرداً".
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