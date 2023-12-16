"عدم الانتخاب يقابله غياب".. تسجيل "مسرب" يفسر سبب احتشاد المنتسبين بمراكز الاقتراع

وجاء في نص التسجيل الصوتي لقائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل، والذي حصلت عليه "السومرية نيوز"، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية يتم اشراك جميع المنتسبين بالعملية الانتخابية، ومن يؤشر بأنه غير مشارك يعتبر ارتكب جريمة الغياب".ووجه خليل بـ"تسجيل وارسال قوائم بالمشاركين"، مبينا انه "يتحمل المدير وامر الفوج والقسم المسؤولية في حال عدم مشاركة أي منتسب، ويتم تشكيل مجلس تحقيقي بحق المنتسب الممتنع عن التصويت".وتواصلت "السومرية نيوز" مع قائد شرطة صلاح الدين، والذي أكد بدوره صحة التسجيل المنسوب إليه"، مبينا ان "ذلك يأتي في سياق تشجيع المنتسبين على ممارسة دورهم الديمقراطي، دون اجبار على انتخاب اسم او شخص معين".ولم يتسن للسومرية نيوز التأكد مما اذا كان هنالك توجيه من وزير الداخلية بالفعل لجميع قيادات الشرطة بهذا الخصوص، وما اذا كان هذا الامر قد تكرر في باقي المحافظات، خصوصا وان تقارير المنتصف في جميع المحطات الانتخابية تظهر وجود نسبة مشاركة عالية بالفعل، وصلت الى 50% حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، في عملية التصويت التي ستستمر حتى الساعة السادسة عصرا".