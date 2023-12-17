اكثر من 20 الف حريق في العراق خلال 2023

وقال مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، ان مديريته اتخذت جملة من الإجراءات القانونية الرادعة بحقِّ المخالفين لإجراءات السلامة وحسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 والذي كان له الأثر الإيجابي في خفض الحوادث، إذ بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 20 ألفاً و150 حريقاً، مقارنة بـ 32 ألفاً خلال العام 2022، أي إنها انخفضت بنسبة 21 بالمئة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولكن بالتحليل الرقمي، يظهر ان نسبة الانخفاض في الحرائق بلغت قرابة 38% وليس 21%، كما ان مديرية الدفاع المدني كانت تشير الى تسجيل 19 الف حريق حتى شهر أكتوبر الماضي.