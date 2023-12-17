استهداف القوات الامريكية في العراق وسوريا يختتم 100 عملية خلال شهرين

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأنّ عدد الهجمات التي تلقتها القوات الأمريكية في سوريا والعراق بلغ الـ100 منذ 17 أكتوبر الماضي، وذلك بعد الاستهداف الأخير لحقلي العمر وكونيكو شمال شرق سوريا، ظهر أمس السبت.وكانت الميادين قد أفادت السبت، باستهداف القوات الأمريكية في قاعدتَي المالكية، وحقل كونيكو، شمال شرق سوريا.. مشيرةً أيضاً إلى استهداف القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت أنّ وتيرة الهجمات ضد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بنسبة 45 في المائة.