مقتل شخص بإطلاق نار شرقي الديوانية

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل شخص بإطلاق نار شرقي محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل بإطلاق نار بإحدى القرى شرقي الديوانية".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تم اثر خلاف بين أقارب على ارض زراعية".