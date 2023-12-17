خط مليء بالتطرف.. القضاء يعرض أقوال "داعشي" حكم عليه بالإعدام

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في سامراء.. اعتقال 30 باكستانياً دخلوا بشكل غير شرعي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

خط مليء بالتطرف.. القضاء يعرض أقوال "داعشي" حكم عليه بالإعدام

أمن

2023-12-17 | 11:23
خط مليء بالتطرف.. القضاء يعرض أقوال &quot;داعشي&quot; حكم عليه بالإعدام
2,040 مشاهدة

عرض تقرير لمجلس القضاء الأعلى، أقوال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، نفذ سلسلة من العمليات الإرهابية وحكم عليه بالإعدام.

وذكر التقرير الذي تابعته السومرية نيوز، أن الإرهابي "استمع إلى سرد طويل للعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن فضل الجهاد من قبل قريبه، بهدف انضمامه إلى عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً إلى أنه "هكذا كانت بداية انضمام المجرم الإرهابي والمكنى عبد الرحمن للمجاميع الإرهابية عن طريق احد أقاربه، ويقول إن ذلك حدث أثناء دخول العصابات الإرهابية مدينة الفلوجة عام 2014 إذ أبدى الموافقة على الانتماء والعمل معهم لمقاتلة القوات الأمنية".

الإرهابي عبد الرحمن من مواليد 1993 بعد أن ردد ما يعرف بالبيعة، أصبح عمله ضمن قاطع أبي غريب التابع إلى ما تسمى ولاية الأنبار لدى التنظيم الإرهابي، ومن ثم توجه إلى منطقة الحمدانية مع عدة إرهابيين لتنفيذ عمليات إجرامية.

ويضيف إنه كلف بإدخال أسلحة ومواد متفجرة الى منطقة أبي غريب من مدينة الفلوجة وذلك باستلامها من منطقة البحيرات لغرض استخدامها مستقبلا لتنفيذ عمليات إرهابية بمساعدة أحد الإرهابيين، وبعد فترة تم القبض على افراد المفرزة الإرهابية من قبل القوات الأمنية فيما هرب هو إلى مدينة الفلوجة.

وتابع أنه بسبب الحملة العسكرية من قبل القوات الأمنية على مدينة الفلوجة والسيطرة عليها تمكن مع أربعة ارهابيين من الهروب صوب منطقة أبي غريب حيث تم الاتفاق على تنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية الموجودة في المنطقة.

يقول : "خلال تجوالنا في منطقة الحصوة شاهدنا دورية تابعة للشرطة متوقفة تمت مراقبتها لغرض الهجوم عليها حيث قمت بإطلاق النار، أسفرت هذه العملية عن قتل اثنين، فيما تمكنت القوات الامنية من تطويق المنطقة بالكامل ليتم القبض على ثلاثة ارهابيين كانوا قد شاركوا معي فيما هربت إلى منزل احد الأرهابيين الذي كان مستخدما كمضافة لغرض المبيت فيها، وقمت بإخفاء الأسلحة والعبوات والمواد المتفجرة، كانت هذه العملية في الشهر الثامن من عام 2016".

لم يكتف بذلك، فقد أقدم على جريمة اخرى مع مجموعته الارهابية بحق نساء قام بقتلهن في عام 2017 بحجة التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن تحركاتهم بحسب قوله.

ويروي الارهابي جريمة حدثت في العام نفسه قام فيها بالهجوم على سيارة نوع همر تعود الى الجيش العراقي باستهدافها بالرمانة الحرارية مما ادى الى تدميرها، وفي اليوم الثاني علمنا ان الهجوم راح ضحيته ضابط واصابة اثنين من الجنود وبعد تلك العملية اشتركت بعملية اخرى وهي استهداف دورية لمنتسبي الشرطة، فضلا عن هجوم على احدى النقاط العسكرية لكنهم فشلوا في اقتحام النقطة بسبب المقاومة الكبيرة من قبل افراد السيطرة.

وبكمين محكم من قبل القوات الامنية القي القبض عليه وعلى مجموعته الارهابية اعترف اثناء تدوين اقواله على تفاصيل تلك الجرائم فيما عثر على مخبأ للاسلحة وهو عبارة عن برميل بلاستك تم دفنه تحت الارض يحتوي على مجموعة من الاسلحة والمواد المتفجرة بداخله صاعق تفجير كهربائي عدد (50) وعبوة مختلفة الاحجام عدد (7) ورمانة يدوية حرارية ومخزن عتاد بندقية كلاشنكوف وعبوة ناسفة على شكل قنبرة هاون 62 ملم وجهاز موبايل مسلك لتفجير العبوات الناسفة عدد (47) وضاغطة تفجير وبطارية صغيرة الحجم لتفجير العبوات الناسفة عدد (57) وصاعق رمانة يدوية عدد (45) ومادة شديدة الانفجار TNT تقدر بـواحد كليو غرام فضلا عن وايرات تسليك العبوات الناسفة ورمانة يدوية دفاعية.

بدورها محكمة جنايات ذي قار وبعد جمع كل الادلة والاستماع الى أقواله واعترافه الصريح بكل هذه الجرائم أصدرت حكما بالإعدام بحقه مع خمسة إرهابيين آخرين اشتركوا معه في تلك العمليات الاجرامية وصدر الحكم وفقا لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 4 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
Play
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة - 17-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-17
Play
العراق في دقيقة - 17-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-17
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية المسرح في تشكيل شخصية الممثل- الحلقة ١٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-17
Play
اهمية المسرح في تشكيل شخصية الممثل- الحلقة ١٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
آراء رواد شارع المتنبي حول إنتخابات مجالس المحافظات - الحلقة ١٦٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-17
Play
آراء رواد شارع المتنبي حول إنتخابات مجالس المحافظات - الحلقة ١٦٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-17
رحال
Play
رحال
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
Play
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-16
Play
من ١٦ الى ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-16
Biotic
Play
Biotic
ما هي مخاطر وعواقب ضرب الاطفال؟ - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-15
Play
ما هي مخاطر وعواقب ضرب الاطفال؟ - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-15
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أعمال درامية عديدة في مصر - الحلقة ١٥
14:30 | 2023-12-15
Play
أعمال درامية عديدة في مصر - الحلقة ١٥
14:30 | 2023-12-15
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
جولة في أحدث صيحات عالم الموضة والجمال - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-15
Play
جولة في أحدث صيحات عالم الموضة والجمال - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-15
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
Play
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة - 17-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-17
Play
العراق في دقيقة - 17-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-17
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية المسرح في تشكيل شخصية الممثل- الحلقة ١٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-17
Play
اهمية المسرح في تشكيل شخصية الممثل- الحلقة ١٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
آراء رواد شارع المتنبي حول إنتخابات مجالس المحافظات - الحلقة ١٦٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-17
Play
آراء رواد شارع المتنبي حول إنتخابات مجالس المحافظات - الحلقة ١٦٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-17
رحال
Play
رحال
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
Play
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-16
Play
من ١٦ الى ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-16
Biotic
Play
Biotic
ما هي مخاطر وعواقب ضرب الاطفال؟ - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-15
Play
ما هي مخاطر وعواقب ضرب الاطفال؟ - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-15
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أعمال درامية عديدة في مصر - الحلقة ١٥
14:30 | 2023-12-15
Play
أعمال درامية عديدة في مصر - الحلقة ١٥
14:30 | 2023-12-15
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
جولة في أحدث صيحات عالم الموضة والجمال - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-15
Play
جولة في أحدث صيحات عالم الموضة والجمال - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-15

برجك للسنة الجديدة

نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.