العمليات المشتركة تؤكد تكثيف الجهود لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين

تحضيرات مكثفة تواصل تنفيذها القوات الامنية لتأمين الاقتراع العام، يقول المسؤولون الامنيون أن خطة تأمين العملية الانتخابية تمتد لاكثر من محور لتأمين مراحل الاقتراع، ويتحقق الزخم الامني من خلال آلية توزيع القطاعات وتكثيف الجهد الاستخباري.ويرى مراقبون أن تراكم الخبرة الامنية نتيجة التجارب السابقة التي اثمرت عن نتائج ايجابية توفر عامل قوة للقوات الامنية في تنفيذ ومتابعة مثل هذه الخطط التي ستبذل فيها جهود مضاعفة لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين.وتضع القيادات الامنية في اولوياتها الحفاظ على حالة الاستقرار الامني، وهي نتيجة يمكن ان تتحقق من خلال الجهود المكثفة وضمان التعاون بين المواطن والاجهزة الامنية.