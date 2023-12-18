القبض على 20 شخصا يروجون للدعاية الانتخابية في بغداد

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قيادة شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على (٢٠) شخصاً يروجون للدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع لصالح بعض المرشحين".وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.