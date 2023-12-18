الثاني من نوعه خلال اليوم.. "رمانة" تستهدف مركزاً انتخابياً في النجف

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين استهدفوا مركز انتخابي في مدرسة بنت الهدى برمانة صوتية في قضاء الكوفة بمحافظة النجف".وأضاف، انه "لا توجد خسائر بشرية او مادية".وفي وقت سابق، استهدف مجهولون مركزا انتخابيا ومكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة النجف، برمانتين يدويتين لم تسفرا عن وقوع خسائر بشرية او مادية.