الامن الوطني: مستمرون بتأمين الانتخابات ورفع التقارير الاستخبارية للعمليات المشتركة

وقال الحاكم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جهاز الأمن الوطني مستمر في مهامه بجميع قواطع المسؤولية لتأمين عملية الاقتراع ".وأضاف: "واجب جهاز الأمن الوطني مستمر حتى بعد انتهاء عملية التصويت العام"، موضحا ان "الجهاز يراقب الإجراءات الوقائية وتنظيم المنظومة الفنية ومدى تفاعل القوة الماسكة".وأشار الحاكم الى انه "يتم تأمين جميع ما يحيط بالعملية الانتخابية ورفع التقارير الاستخبارية للعمليات المشتركة".