اللجنة الأمنية: الخطة الخاصة بالانتخابات مستمرة

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "قطعاتنا لديها عمل مهم وهو إكمال القضايا الفنية وإكمال العد والفرز وأسبقية نقل عصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "بعض صناديق الاقتراع سوف تنقل برا وأخرى جوا".وأضاف، انه "عملنا على مسافة واحدة من الجميع وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا ان "الخطة الأمنية نجحت بنحو كامل ولم نشهد أي خرق أمني، وقطعاتنا ستستمر بحماية العملية الانتخابية برمتها".