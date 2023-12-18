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مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
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اللجنة الأمنية: خطة الانتخابات مستمرة وتم البدء بنقل الصناديق
أمن
2023-12-18 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,040 مشاهدة
أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، ان الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات مستمرة، مشيراً الى البدء بنقل صناديق الاقتراع.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، ان "قطعاتنا لديها عمل مهم وهو إكمال القضايا الفنية وإكمال العد والفرز وأسبقية نقل عصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "بعض صناديق الاقتراع سوف تنقل برا وأخرى جوا".
وأضاف، انه "عملنا على مسافة واحدة من الجميع وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا ان "الخطة الأمنية نجحت بنحو كامل ولم نشهد أي خرق أمني، وقطعاتنا ستستمر بحماية العملية الانتخابية برمتها".
وتابع أنه "تم البدء بنقل صناديق الاقتراع من المحافظات الى المركز الوطني"، مؤكداً أن "المعلومات تم ارسالها بدون خلل".
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