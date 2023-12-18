مخلف حربي ينهي حياة طفل في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "أسفر حادث انفجار مخلف حربي قديم في ناحية سفوان المزارع الى وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يسكن سفوان المزارع قرب جبل سنام".وأضاف: "انفجر المخلف عندما كان يرعى الطفل الاغنام وذويه لا يطلبون الشكوى كون الحادث قضاء وقدر".