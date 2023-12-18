الدفاع تعلن سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو

أعلنت وزارة الدفاع، سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة استشهاد ضابط برتبة عقيد.

وقالت الوزارة في بيان، “أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني)، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة”.

وأضاف بيان الوزارة “تسبب الحادث باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان”، مشيرة الى “نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح إلى مستشفى طوزخورماتو”.