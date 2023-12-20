بالجرم المشهود.. الأمن الوطني يعتقل تاجر سلاح خطير في المثنى

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة تمكنت من إلقاء القبض على متهم يتاجر بالسلاح."وأضاف أنه "بعد مراقبة مستمرة لهذا الهدف وتحديد موقعه، استدرجت مفارزنا التاجر وألقت القبض عليه بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزته (17) نوع سلاح مختلف وأكثر من (4000) طلق ناري كان يروم المتاجرة بها."وأشار الى أنه "جرى احالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".