العراق ضمن المنطقة الحمراء بخارطة المخاطر لعام 2024

وتوفر خريطة المخاطر 2024 تصنيفات أساسية للمخاطر الطبية والأمنية وتعكس تأثير الأحداث التخريبية، مثل الصراعات المستمرة في أوكرانيا وبين إسرائيل وحماس، ولأول مرة، تتضمن خريطة المخاطر طبقة تحدد أيضًا مخاطر تغير المناخ.وجاء العراق وسوريا وأفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، واليمن وليبيا السودان ارتيريا صومال جنوب السودان والنيجر وجمهورية افريقيا الوسطى وعدد من الدول الافريقية.اما في اسيا فجاءت كوريا الشمالية ضمن المنطقة الحمراء، بالإضافة الى دولة هايتي والتي تقع في جزيرة في البحر الكاريبي، ضمن قارة أمريكا الشمالية.بالمقابل جاءت معظم مناطق أوروبا وامريكا الشمالية وأستراليا بالنطاق الأخضر الامن، وجاء روسيا والصين والهند وايران ومعظم دول اسيا ضمن النطاق المتوسط الرمادي.