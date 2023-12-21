بعد هروبه الى بغداد.. قاتل الشاب "امير شاكر" في الديوانية بقبضة الامن (صورة)

السومرية نيوز – أمن



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، القبض على متهم قام بقتل الشاب "أمير شاكر" في محافظة الديوانية، وذلك بسبب تعاطيه المخدرات.



الوكالة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة، وبعملية نوعية نفذتها خلية الصقور الاستخبارية، اسفرت من خلالها عن القاء القبض على متهم قام بقتل شاب في محافظة الديوانية، وذلك بعد جمع المعلومات عنه وتتبع تحركاته"، مشيرة الى ان "عملية القاء القبض حصلت في العاصمة بغداد".

*بسبب تعاطيه المخدرات

وتم تدوين اقوال المتهم واعترف صراحة عن قيامه بهذه الجريمة بسبب تعاطيه المخدرات، وفقاً للبيان، الذي أكد ان المتهم أُحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.



وفي السياق ذاته، أكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، القبض على قتل المجنى عليه "امير شاكر" في شارع المصورين.



الوكالة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، تمكنت قوة من خلية الصقور الاستخبارية من القاء القبض على المتهم الذي أقدم على قتل المجنى عليه امير شاكر، في شارع المصورين، وذلك بعد جمع المعلومات عنه ورصد تحركاته اثناء تواجده في محافظة بغداد".



وبينما تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا مجلس النواب إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.



وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.