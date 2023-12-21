العراق وإيران يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللقاء تناول، بحث مجمل العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات، فضلا عن التأكيد على مضي البلدين بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك".وأكد الأعرجي، بحسب البيان على "عمق العلاقات الإستراتيجية بين العراق وإيران، واستمرار التفاهم والتنسيق، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن "العراق لم يسجل أي خرق للحدود المشتركة"، مشددا على أن "من مصلحة البلدين التعاون لمنع أي عمل قد يهدد الحدود المشتركة"، لافتا إلى أن "حكومة السوداني، تؤكد باستمرار على الالتزام بالاتفاق الأمني المبرم بين البلدين".من جانبه أكد أحمدي، على أن "بلاده تحترم سيادة العراق، وتشاركه في حل الأزمات على صعيد المنطقة"، مشيرا إلى أن "نجاح العراق بإجراء انتخابات مجالس المحافظات هو نجاح للديمقراطية"، مبينا أن "سياسة إيران هي دعم حكومة وشعب العراق".كما شهد اللقاء التطرق لجملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التنسيق فيما يتعلق بالزيارات الدينية إلى المراقد المقدسة.