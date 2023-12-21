الأعرجي: العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "ذلك جاء خلال لقائه عبر دائرة تلفزيونية، مساعد الأمين العام للعمليات بمقر حلف الناتو في بروكسل، توماس كوفز، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق غويرو مارتينث"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل استمرار التعاون بين العراق وبعثة حلف الناتو، في مجالات التدريب والاستشارة".وأعرب الأعرجي، بحسب البيان عن "تطلع العراق لإيقاف القتال في غزة، كما بين موقف العراق الرسمي والشعبي في إدانة استهداف المدنيين والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا جزءا من المعركة"، مجددا مطالبة العراق للمجتمع الدولي بـ"إيقاف القتال في قطاع غزة، وإيجاد حل يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم".كما أعرب الأعرجي، عن "حرص العراق على استمرار العلاقة والشراكة مع حلف الناتو، للاستفادة من الشراكة والخبرات في رفع قدرات القوات الأمنية العراقية".وأكد الأعرجي، "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين، مشددا على "أهمية تماسك المجتمع الدولي، من أجل ترسيخ وإحلال السلام في المنطقة والعالم".من جانبه أكد كوفز، على "التزام الحلف بالدعم والشراكة مع العراق والتأكيد على تطوير العلاقة في مجال تحقيق الأهداف الطويلة الأمد".كما قدم، كوفز، "التهاني إلى الحكومة والشعب العراقي والقوى السياسية بنجاح انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا إلى أنها "ستنعكس على سمعة العراق الدولية ودوره الفاعل في المنطقة".