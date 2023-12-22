أحدهم متورط بقتل المئات من العراقيين.. القبض على 18 مطلوباً بعد هروبهم للخارج

الخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية متقنة ومتابعة مثمرة وجهد ونضج استخباري نوعي وتنسيق وتعاون كبير مع قيادة العمليات المشتركة، القت الاجهزة الامنية المختصة القبض على 18 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد، أحدهم متورط بجريمة سبايكر والمشاركة بقتل المئات من المواطنين العراقيين، حيث كان يختبأ هذا المجرم الهارب في احدى دول الجوار متنكرا بأسماء واوراق مزورة".وتابعت انه "بهذا الانجاز الامني الكبير والجهود النوعية المهمة والنضج الاستخباري في متابعة الاهداف الإرهابية، نعاهد شعبنا واهلنا ومواطنينا خصوصا عائلات شهداء سبايكر على الاستمرار في بذل اقصى الجهد لمتابعة الارهاب في الداخل والخارج وتعقبهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة الوطنية والقضاء العادل لينالوا الجزاء الذي يستحقه المجرمون العابثون بأرواح اهلنا وشعبنا".