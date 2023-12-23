اعتقال قاتل مشرف تربوي ومدير مدرسة بعد 12 عاماً في بغداد.. ما القصة؟ (فيديو)

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في بسط الاستقرار، وفك شفرات الجرائم الغامضة، وملاحقة الهاربين، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة بغداد من إلقاء القبض على متهم قتل مشرفاً تربوياً ومدير مدرسة في محافظة ميسان العام 2011 ولاذ بالفرار، وبقي بعدها يتنقل بين المحافظات حتى استقر في بغداد".وأضاف أن "المفارز وبالاستناد إلى الجهد الفني والاستخباري وبعد استحصال الموافقات القضائية توصلت إلى مكان الهدف والقبض عليه"، مشيراً الى أنه "جرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".