الكشف عن حقيقة "اغتيال" ضابط وسط بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود محاولة اغتيال لأحد الضباط وشخص مدني في منطقة الكرادة ببغداد"، منوهة إلى أن "الحادث كان عبارة عن خلاف بين شخصين داخل عجلة، أحدهما قام بإطلاق النار على الشخص الذي كان برفقته مما أدى الى إصابته في ساقه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإطلاق النار، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأكدت، أنه "ما زالت التحقيقات جارية عن ملابسات هذا الحادث"، مجددة التأكيد على "معرفة الأخبار والمعلومات الأمنية من المصادر الرسمية حصراً".