مقتل شخص بنيران مسلحين في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شخص بنيران مسلحين في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً تعرض لنيران مسلحين مجهولين قرب فلكة ابو مهندس المهندس في قضاء شط العرب". وأضاف المصدر أنه "اثناء نقله الى مستشفى البصرة التعليمي فارق الحياة".