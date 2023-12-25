تزامنا مع اعلان انخفاض الجريمة في العراق.. 5 حوادث انتحار وشجار وقتل خلال 24 ساعة

من بين حوادث القتل العمد، افادت مديرية شرطة بغداد الكرخ باقدام أب على إحراق زوجته وأطفاله الثلاثة في منزلهم مدعياً بأن الحريق "قضاء وقدر".وخلال الساعات الماضية أيضا حصل اطلاق نار في منطقة الكرادة ببغداد، أدى لاصابة ضابط نتيجة شجار بين الضابط وشخص اخر داخل سيارة احدهم ما أدى لاطلاق احدهم النار على الاخر.وفي صلاح الدين، اقدم شخص على نحر صديقه نتيجة خلاف مالي على مبلغ يقدر بـ125 الف دينار.وفي ذي قار، تم تسجيل حالة انتحار لشاب جنوبي مدينة الناصرية، من خلال رمي نفسه بنهر الفضلية، وتمكنت الشرطة من انتشال جثته.وفي ذات السياق، اقدم شاب على الانتحار بإطلاق نار على نفسه داخل منزله في منطقة أم الكبر والغزلان شمال شرقي بغداد.