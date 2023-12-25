العراق وإيران يبحثان تبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللقاء شهد، استعراض علاقات التعاون بين العراق وإيران، لاسيما ما يتعلق بتبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية والقيادات في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية".وأضاف: "جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على مسودات مذكرات التفاهم والتدريب والبعثات الدراسية والتبادل والتنسيق بين المراكز البحثية، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات والتجارب والدراسات المستقبلية بين البلدين".