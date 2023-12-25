تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم، تمكن قسم مكافحة اجرام النجف بالتعاون مع جهاز الامن الوطني بتحرير مختطفة واعادتها الى ذويها".وأضافت، انه "تم القاء القبض على خاطفها واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".