في بغداد.. غلق مداخل ومخارج حي بعد اشتباكات مسلحة

أفاد مصدر محلي، بغلق مداخل ومخارج حي جنوبي بغداد بعد اشتباكات مسلحة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم غلق مداخل ومخارج حي العامل بعد اشتباكات بين مسلحين".

وأضاف المصدر أن "قوات أمنية وصلت الى المنطقة وقامت بالانتشار وتم فرض السيطرة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.