طال أقساما داخلية للطلبة.. مشاهد لآثار الدمار الذي خلفه القصف الأميركي في الحلة

وبحسب المقاطع التي حصلت عليها السومرية نيوز، فان هناك دمار واسع خلفه القصف الأمريكي بموقع يقال عنه انه تابع للحشد الشعبي في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل، مخلفاً 19 جريحاً من القوات الامنية بينهم 7 عناصر من الحشد الشعبي كحصيلة أولية.

كما تظهر بعض المقاطع، تضرر الاقسام الداخلية لجامعة بابل؛ إثر القصف الامريكي على منشآت الحشد الشعبي.وفجر اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، رداً على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا".واضاف أوستن، أن "الهجوم الذي شنته كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من هذا اليوم، كان الهدف منه تعطيل القدرات وإضعافها، وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أفراد أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة".وتابع أوستن، "الرئيس بايدن وأنا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا، ونؤكد انه لا توجد أولوية أعلى، وبينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا.