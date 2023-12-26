السفارة الامريكية تبدي موقفا من الهجمات على القوات الأجنبية في العراق

أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، ان الهجمات الموجهة ضد القوات الاجنبية هي هجمات ضد العراق.

وقالت السفيرة في منشور عبر منصة "اكس"، تابعتها السومرية نيوز: "لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر، تعد قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق ضيوفاً للحكومة العراقية".



واضافت ان "الهجمات الموجهة ضدهم تعتبر هجمات ضد العراق، ويجب ان تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية"، على حد وصفها". لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر. تعد قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق ضيوفاً للحكومة العراقية. وان الهجمات الموجهة ضدهم تعتبر هجمات ضد العراق، ويجب ان تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية.… pic.twitter.com/NFTOmOGVyK — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 26, 2023