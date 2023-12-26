السفارة الامريكية تبدي موقفا من الهجمات على القوات الأجنبية في العراق

لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر. تعد قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق ضيوفاً للحكومة العراقية. وان الهجمات الموجهة ضدهم تعتبر هجمات ضد العراق، ويجب ان تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية.… pic.twitter.com/NFTOmOGVyK
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 26, 2023
لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر. تعد قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق ضيوفاً للحكومة العراقية. وان الهجمات الموجهة ضدهم تعتبر هجمات ضد العراق، ويجب ان تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية.… pic.twitter.com/NFTOmOGVyK