مع اقتراب رأس السنة.. إحالة مراقبة الألعاب النارية إلى لجنة "حصر السلاح"

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان إنَّ الوزارة شددت من إجراءاتها للتقليل من حوادث الألعاب النارية، عبر تشكيل لجنة بعضوية مديرية الدفاع المدني تقوم بحملات تفتيش ومراقبة المحال التي تتاجر بالألعاب النارية المحظورة، مشيرا الى إحالة عملية مراقبة استخدام الألعاب النارية إلى لجنة حصر السلاح، بعد أن أصبحت تشكل خطراً كبيراً، لا سيما بعد تسجيل 200 إصابة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الإصابات المسجلة خلال العام الماضي 198 إصابة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أنَّ اللجنة أعدت ضوابط لاستخدام تلك الألعاب تجنباً لحوادث الإصابات أو الحريق، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة الالتزام بتلك التعليمات، خاصة في وقت الاحتفالات العامة برأس السنة الميلادية، الذي يشهد استخدامها بشكل مكثف.