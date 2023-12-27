السومرية نيوز – أمن



أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ هي بي جي" زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، شمالي العراق.

وبحسب وكالة الاناضول، فان أيفري مسؤولة الأنشطة النسائية على الحدود الإيرانية ـ العراقية، ورصدت الاستخبارات موقعها في منطقة "بنجيفين" بريف محافظة السليمانية



وزعمت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري عبر "عملية دقيقة" قبل تنفيذها لمخطط شن هجوم ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق.