مكافحة الإرهاب يرصد تحركات لتسلل داعش إلى المناطق الامنة

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان تنظيم داعش الارهابي يحاول التسلل الى المناطق الامنة"، مؤكدا: "نحن نلهم بالمرصاد وفي متابعة مستمرة".وأوضح النعمان أن "الجهاز لجأ الى استخدام الطرق الحديثة مما اضعف العدو وجعله يقلل من نشاطه"، مشيرا الى انه "غادرنا اسلوب العمليات العسكرية النمطية بعد انتهاء الحرب وتطهير المدن".وأكد أن "الاجهزة الحديثة والرادارات مكنتنا من الكشف عن مخابئ واماكن تواجد العدو، نسعى الى تطوير المستوى الاستخباري داخليا وخارجيا".وبشأن حصيلة العمليات لهذا العام، أشار النعمان الى ان جميع العمليات كانت استباقية استنادا الى معلومات استخبارية، حيث نفذنا 240 واجبا وحصيلتها قتل 51 إرهابيا، فضلا عن نصب 80 كمينا واستلام 30 متهما".وأكد وجود تبادل استخباري مع البيشمركة والاسايش في كردستان، مبينا انه "تمكنا من قتل عدد من كبار امراء التنظيم الارهابي من بينهم والي الانبار والحاكم الشرعي في قاطع الانبار".