بعد الاشتباك معه واصابته.. الإطاحة بتاجر مخدرات في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية تم القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات في محافظة ميسان بالجرم المشهود متلبس بحيازة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة"، مشيرة الى انه "حصلت اشتباكات مسلحة اسفرت عن اصابته وضبط قنابل متفجرة واسلحة نارية كانت بحوزته".وأضافت، انه "تم ايداعه التوقيف بقرار قضائي لينال جزاءه العادل".