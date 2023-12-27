الداخلية تعلن قتل واعتقال نحو 6 آلاف متهم بالإرهاب خلال 2023

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية تمكنت من قتل 65 ارهابيا خلال العام 2023 في عموم البلاد".وأشار ميري، إلى "القبض على 5589 متهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".