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غبار الصحراء يزيد قتامة واقعة الصيادين.. معلومات جديدة عن الحادثة الغامضة

أمن

2023-12-28 | 04:52
غبار الصحراء يزيد قتامة واقعة الصيادين.. معلومات جديدة عن الحادثة الغامضة
7,038 مشاهدة

السومرية نيوز - امن

لاتزال حادثة مقتل المواطنين الكويتي والسعودي، في الصحراء المحصورة بين الانبار وصلاح الدين، محل جدل في الأوساط الشعبية العراقية والخليجية على حد سواء، وبدأت تأخذ نطاقات ابعد من كونها حادثة عرضية او نتيجة خطأ بشري بالدخول الى منطقة غير آمنة فحسب.

ماجعل الحادثة محل تشكيك وجدل وتساؤلات، هو عدم وجود روايات متطابقة او واضحة عن كيفية وفاتهم او المتسبب الرئيسي بالحادثة او طبيعة الجهة المهاجمة، فبينما تسربت صور ومعلومات عن هجوم مسلح طالهم في الصحراء، جاء بيان العمليات المشتركة ليخلط المفاهيم والمعلومات الأولية عندما اكد ان الحادثة حصلت نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش.

الا ان المعلومات الواردة من الصحراء ومن العجلات التي كانت ترافقهم فضلا عن الحشد العشائري هناك، تتحدث عن معلومات مغايرة.

وبخصوص اخر المعلومات المتوفرة عن التحقيقات، يقول الناطق باسم خلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء شكل لجنة لمتابعة قضية مقتل الصيادين الكويتي والسعودي، في صحراء الانبار"، مؤكدا "عدم وجود أي معلومات أولية حتى الان بشأن الحادث".
 
وبخصوص المعلومات التي تشير الى ان الحادثة وقعت نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أشار ميري الى ان "هذه المعلومة صدرت ببيان من قيادة العمليات المشتركة، لكن كخلية اعلام امني لانمتلك معلومات حتى الان عن الحادثة وبانتظار نتائج التحقيقات".

وبخصوص كيفية السماح بدخول العجلات الى المناطق الخطيرة، يقول ميري ان "النقاط العسكرية لاتسمح بدخول العجلات الى المناطق الخطيرة، لكنها صحراء كبيرة ويمكنهم التسلل من منطقة الى أخرى اما دورنا الرسمي عبر النقاط العسكرية فدخول العجلات غير مسموح به للمناطق التي تحتوي على خطورة".

لكن احد قيادات الحشد العشائري هناك، الشيخ عبدالله الجغيفي، يتحدث عن وجود عمليات "رشى" ودفع أموال حتى للعناصر الأمنية يدفع الى السماح للصيادين بدخول مناطق محظورة.
 
ويشير الجغيفي في حديث للسومرية نيوز، الى ان هنالك شهود عيان كانوا مع الصيادين الكويتي والسعودي وأكدوا تعرضهم لصاروخ قذيفة ار بي جي سفن، وان المسلحين خرجوا من خرابة قبل ان يوجهوا نيرانهم تجاه العجلة، ولاوجود لقضية انفجار عبوة ناسفة.

ويبين انهم كانوا يخيمون في الثرثار لكنهم تحركوا لمسافة تصل لـ50 كيلو متر في العجلة، منتقدا السماح بانتقال الصيادين بحرية دون مرافقات امنية، فيما تحدث عن "أموال طائلة" يدفعها الصيادون هناك لاشخاص وجهات مقابل مرافقتهم وحمايتهم.

من جانب اخر، يشير مصدر في الحشد العشائري تحدث للسومرية نيوز، الى ان المنطقة التي حصلت فيها الحادثة، منطقة محظورة ولاتستطيع حتى القوات الأمنية دخولها الا بعملية عسكرية، فيما استبعد ان تكون العملية قد تمت بعبوة ناسفة او مخلفات حربية بل بفتح نار مباشر.

ومايعزز التساؤلات والغموض، هو ان تنظيم داعش كان من الممكن ان يقومون باختطاف هؤلاء الصيادين والحصول على فدية، او القيام باعدامهم كما يقومون في كل مرة، لكن ان يتم فتح النار بشكل مباشر على عجلة غير مسلحة، امر مستغرب، ويطرح العديد من التساؤلات والشبهات حول دوافع وملابسات الحادثة.
 
بالمقابل، يقول مصدر ان الأشخاص العراقيين الذين كانوا يرافقون الصيادين كانوا مستأجرين وبواقع 100 دولار لكل فرد و300 دولار لكل عجلة ترافق الصيادين، لكنهم تم اعتقال بعضهم حاليا من قبل القوات الأمنية للتحقيق معهم بشأن القضية.

وحول إمكانية ان تكون العجلة قد تعرضت لصاروخ طائرة لكونها كانت تتجول في الصحراء وفي منطقة محظورة، استبعد المصدر هذا الامر، لكنه يؤكد عدم وجود أجوبة قطعية عن كل ماحصل هناك.
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