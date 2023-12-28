خلاف عائلي وإصابات بطلقات نارية.. ماذا حدث في التاجي؟

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الاستخبار بوجود مشاجرة وإطلاق نار ضمن قاطع التاجي، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن، بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة العميد معاون القائد وبرئاسة مدير نجدة بغداد الكرخ ودوريات نجدة التاجي، للتوجه لمحل الحادث وفض المشاجرة والقبض على اطرافها، وعلى الفور توجهت دوريات القاطع لمحل الحادث وقامت بفض المشاجرة".وبحسب البيان، تبين ان شاب قام بأطلاق النار على والدة وعمه مما أدى إلى إصابتهَم بسبب خلاف عائلي بينهم، وهرب إلى جهة مجهولة.وتابع البيان انه "تم إسعاف المصابين للمستشفى، واستحصال الموافقات القضائية ومتابعة المتهم وتحديد مكان تواجده ونصب كمين محكم له والقبض عليه وايداعه التوقيف وضبط سلاح نوع مسدس بحوزته وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".