شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء

السومرية نيوز-امن



رصد مواطنون صباح اليوم الجمعة وجود عشرات الدبابات المحمولة على سريع القادسية وسط بغداد.

وبحسب المشاهد التي حصلت عليها السومرية نيوز، فأن عشرات الدبابات المحمولة كانت متوقفة على سريع القادسية، متوجهة للدخول الى المنطقة الخضراء، ويبدو انها قادمة من مطار بغداد.



ولم يتسن للسومرية نيوز الحصول على مزيد من المعلومات بهذا الشأن.