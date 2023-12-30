برتبة مقدم.. مقتل ضابط إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة بكربلاء

ويقول المصدر لـ"السومرية نيوز"، ان "ضابطاً برتبة مقدم تابع لقيادة عمليات كربلاء لقي مصرعه إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة"، لافتا الى انه "تم طعنه بسكين ما أدى الى مقتله".ويشير الى ان "المقدم المذكور كان في رحلة مع عائلته خارج الدوام الرسمي".ولغاية كتابة الخبر، لم يصدر أي توضيح رسمي من قيادة عمليات كربلاء أو وزارة الدفاع العراقية.