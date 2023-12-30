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برتبة مقدم.. مقتل ضابط إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة بكربلاء
أمن
2023-12-30 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,958 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
يفيد مصدر أمني، اليوم السبت 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بمقتل ضابط برتبة مقدم تابع لقيادة عمليات كربلاء إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة بمحافظة كربلاء المقدسة.
ويقول المصدر لـ"السومرية نيوز"، ان "ضابطاً برتبة مقدم تابع لقيادة عمليات كربلاء لقي مصرعه إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة"، لافتا الى انه "تم طعنه بسكين ما أدى الى مقتله".
ويشير الى ان "المقدم المذكور كان في رحلة مع عائلته خارج الدوام الرسمي".
ولغاية كتابة الخبر، لم يصدر أي توضيح رسمي من قيادة عمليات كربلاء أو وزارة الدفاع العراقية.
ويتردد العراقيون والسياح على البحيرة كمنطقة ترفيهية للاسترخاء خلال فصول الصيف في البلاد.
وتقع الرزازة، المعروفة أيضا باسم بحيرة الملح، بين محافظتي الأنبار وكربلاء. وهي ثاني أكبر بحيرة في العراق وجزء من واد واسع يضم بحيرات الحبانية والثرثار وبحر النجف.
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