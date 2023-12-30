حصاد 2023.. الأمن الوطني يعلن اعتقال 689 متهماً بتجارة المخدرات

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "على مدار عامٍ كامل، قدم جهاز الأمن الوطني جهوداً مضنية وإنجازات نوعية في مجال مكافحة المخدرات، وذلك وفق عمل استخباري دقيق وبدرجة عالية من الكفاءة، حيث تم تنفيذ حملات أمنية واسعة تمثلت بتفكيك شبكات محلية ودولية تتاجر بمختلف أنواع المخدرات أسفرت عن اعتقال (689) متهماً بالتجارة والترويج فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة".وأكد أن "الحرب على المخدرات لم تنته وستبقى قائمة ومستمرة لحين القضاء على هذه الآفة بشكلٍ كامل لحماية مجتمعنا من براثن الإدمان وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره".