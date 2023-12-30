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امام سيارة النجدة.. مجهولون يرشقون شخصاً بوابل من الرصاص في البصرة

أمن

2023-12-30 | 08:55
امام سيارة النجدة.. مجهولون يرشقون شخصاً بوابل من الرصاص في البصرة
1,326 مشاهدة

قام مسلحون مجهولون، اليوم السبت، برشق شابا بوابل من الرصاص في البصرة.

وقال مراسل السومرية، إن أربعة اشخاص في سيارة "النتراء" بيضاء أطلقوا النار على شخص بالقرب من دورية النجدة على مسافة 20 متر في فلكة البحرية وسط البصرة.

وأضاف، انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي.  
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البصرة

هجوم مسلح

النجدة

امن

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