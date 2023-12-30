ثاني حادث اليوم.. مقتل شخص باطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، بمقتل شخص باطلاق نار بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل باطلاق نار في تقاطع الجمهورية وسط البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت البصرة، اليوم السبت، اطلاق نار تجاه شاب في فلكة البحرية وسط البصرة، ما اسفر عن مقتله في الحال.