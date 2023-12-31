بينها الاتجار بالجنس.. العراق يسجل 15 ألف جريمة منظمة في 2023

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "الوزارة قدمت خدماتها للمواطنين من خلال مديرياتها المنتشرة في العراق"، مبينا ان "مديرية الجنسية قدمت خلال العام 2023 - 44 مليون خدمة للمواطنين".وأوضح ان "2023 كان عاماً أستثنائياً فيما يخص ملف المخدرات إذ تمكنت الوزارة من إلقاء القبض على عشرات التجار ومنهم 140 تاجر دولي".وأشار الى ان "الجريمة المنظمة في العام 2023 إنخفضت الى 15 الف حالة أي بنسبة 50‎%‎ عن الأعوام السابقة"، مبينا ان "9000 متهم بقضايا مخدرات تم الحكم بحقهم وفق المواد القانونية".ويشكل المحكوم عليهم قرابة 60% من اجمالي المعتقلين بقضايا المخدرات في 2023 والذي بلغ عددهم قرابة 15 الف معتقل.