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فتح تحقيق "شامل" بشأن الاعتداء على مصيف صلاح الدين في اربيل
أمن
2023-12-31 | 07:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,845 مشاهدة
وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بفتح تحقيق شامل في الاعتداء على مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل، إذ استهدفت طائرة مسيرة في الساعة السابعة والنصف من ليلة أمس السبت، موقعاً تتواجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان، أنه "فور وقوع هذا الحدث وجّه القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق أمني شامل في الحادث الإجرامي، وكلف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول الى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، واهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية، ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي".
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