الدفاع تعلن أسماء الـ10 آلاف متطوع على صنف القوات الخاصة

وذكر بيان للدفاع ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، وبحضور رئيس أركان الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش (للعمليات-التدريب- الإدارة) وأمين السر العام لوزارة الدفاع وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومديري المديريات ذات العلاقة وممثلي الجهات الإدارية والقانونية والرقابية والأمنية، أجريت القرعة الالكترونية العلنية الخاصة بالتطوع بصفة جندي (قوات خاصة) على ملاك وزارة الدفاع وبعدد (10000) قيد و(5000) قيد احتياط وحسب التمثيل السكاني للمحافظات مع مراعاة نسب المكونات والأقليات وذوي الشهداء".وأضافت، "نعلن الأسماء حسب المحافظات تتضمن (ذوي الشهداء) و( المكونات والأقليات) و( الأساس) واحتياطهم"، مؤكدة أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن الفحص لاحقاً".