بعد ساعات على الجريمة.. الإطاحة بقتلة مواطن وسط البصرة

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد 10 ساعات من حدوث الجريمة، مدير مكافحة إجرام البصرة العميد محمد الوائلي وبقوة عسكرية من مكافحة الإجرام يتمكن من إلقاء القبض على 7 متهمين وبحوزتهم أسلحتهم قتلوا مواطن بصري في تقاطع الجمهورية وسط محافظة البصرة".وأفاد مصدر أمني، أمس، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل باطلاق نار في تقاطع الجمهورية وسط البصرة".